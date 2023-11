IMDb 5.2 / 10 from 3,895 users

1990: The Bronx Warriors (1982)

In post-apocalyptic New York City a policeman infiltrates the Bronx which has become a battleground for several murderous street gangs.

Enzo G. Castellari, Stefania Girolami Goodwin, Giuseppe Giglietti

Vic Morrow, Christopher Connelly, Fred Williamson, Mark Gregory, Stefania Girolami Goodwin, Ennio Girolami, George Eastman, Joshua Sinclair, Betty Dessy, Rocco Lerro, Massimo Vanni, Angelo Ragusa, Enzo G. Castellari, Sandy Alexander, Giovanni Bonadonna, Carla Brait, Bert Kittel, Philip Kramer, John LoFranco, Brendan Manning, Michelle Maren, Antone Pagán, Don Picard, Howie Weisbrod, Chuck Zito

